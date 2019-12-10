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Депутаты предлагают ввести собственную присягу для росгвардейцев

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
10 декабря. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект, который вводит собственный текст присяги для сотрудников войск национальной гвардии (Росгвардии) при поступлении на службу.

Проект закона опубликован во вторник на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Авторами законопроекта (№857098-7) о внесении изменений в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 44 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты и признании утратившими силу отдельных законодательных актов в связи с принятием закона "О войсках национальной гвардии" выступили депутаты фракции "Единая Россия" - глава комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев и зампредседателя комитета Александр Хинштейн.

Авторы документа предлагают устранить существующую в настоящее время правовую коллизию, "когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, хотя ее смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся совершенно к иному органу государственной власти".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что "предлагаемый законопроект устраняет эту коллизию путем дополнения закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" новой статьей 24.1, устанавливающей, как саму присягу сотрудника Росгвардии, так и ее текст".

"Порядок приведения к присяге, согласно законопроекту, будет определяться Росгвардией", - указано в пояснительной записке.

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