В Ленинградской области 31 декабря объявлено выходным

10.12.19 11:58

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о решении перенести рабочий день с 31 на 28 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Я принял решение, и, наверное, это решение позитивно воспримет большинство жителей Ленинградской области, субботу 28 декабря объявить рабочим днем для того, чтобы ленинградцы смогли подготовиться к прекрасному празднику и 31 декабря дать возможность всем жителям собраться ... и подготовиться к встрече нового года", - приводит пресс-служба слова Дрозденко.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил последний день декабря выходным для госслужащих и сотрудников госпредприятий.

31 декабря будет выходным днем и для жителей Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Крыма и Кировской области.

28 ноября стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о закреплении за 31 декабря статуса выходного дня. Между тем 13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссия о признании 31 декабря выходным днем в этом году неуместна.

"Вы знаете, здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение - этот день рабочий. Надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно", - сказал Песков журналистам.

Позднее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков отметил, что в этом году 31 декабря может стать выходным по решению местных властей или работодателей.