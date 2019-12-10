Ремонтные работы на водопроводе в Пятигорске оставили без воды 100 тыс. человек

10.12.19 12:07

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Специалисты проводят ремонт на Кубанском водоводе, из-за которого водоснабжение приостановлено более чем у 100 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в "Ставрополькрайводоканале".

"В связи с ремонтными работами на водоводе под отключение попали более 100 тыс. человек. Работы завершатся ориентировочно в 16:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в зоне отключения находятся 15 школ и 12 детсадов, две больницы и администрация.

Организован подвоз воды.