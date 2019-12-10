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10.12.19 12:45
Мэром Сыктывкара впервые стала женщина
Как передал корреспондент "Интерфакса", на вакантное место претендовали три человека. Помимо Хозяиновой за пост боролись координатор сыктывкарского отделения ЛДПР Татьяна Кривощекова и председатель территориальной избирательной комиссии города Александр Воронин.
В итоге Хозяинова, заручившаяся поддержкой депутатов-"единороссов", набрала 23 из 25 голосов.
Предыдущий мэр Сыктывкара Валерий Козлов покинул свой пост в июле. Бывший градоначальник стал представителем республики в Северо-Западном регионе России.
Н.Хозяинова родилась 29 сентября 1973 года в Печоре (Коми). С 2006 года занимала должности в подразделении Минархстроя и министерства имущественных и земельных отношений Коми, секретариате заместителя главы региона, республиканской администрации и мэрии Сыктывкара. 5 июля 2019 назначена исполняющей обязанности главы администрации столицы Коми.
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