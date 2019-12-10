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10.12.19 12:45

Мэром Сыктывкара впервые стала женщина

Фото с сайта администрации г. Сыктывкар
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты совета Сыктывкара во вторник выбрали руководителем администрации столицы Коми Наталью Хозяинову, которая ранее исполняла обязанности мэра города.

Как передал корреспондент "Интерфакса", на вакантное место претендовали три человека. Помимо Хозяиновой за пост боролись координатор сыктывкарского отделения ЛДПР Татьяна Кривощекова и председатель территориальной избирательной комиссии города Александр Воронин.

В итоге Хозяинова, заручившаяся поддержкой депутатов-"единороссов", набрала 23 из 25 голосов.

Предыдущий мэр Сыктывкара Валерий Козлов покинул свой пост в июле. Бывший градоначальник стал представителем республики в Северо-Западном регионе России.

Н.Хозяинова родилась 29 сентября 1973 года в Печоре (Коми). С 2006 года занимала должности в подразделении Минархстроя и министерства имущественных и земельных отношений Коми, секретариате заместителя главы региона, республиканской администрации и мэрии Сыктывкара. 5 июля 2019 назначена исполняющей обязанности главы администрации столицы Коми.

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