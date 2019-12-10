Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

10.12.19 14:07

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

"Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников", - сказала Пенькова.

Она уточнила, что дата захоронения будет определена родственниками экс-мэра Москвы Лужкова.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина, создана правительственная комиссия по организации похорон Юрия Лужкова", - добавила пресс-секретарь.

Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84 году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении экс-мэра.

"Юрий Михайлович скончался на 84-м году жизни. Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что экс-мэр Москвы скончался после операции на сердце, которую проводили врачи в Мюнхене.

"Юрий Михайлович ушел из жизни после операции на сердце в мюнхенской клинике", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, как доставить тело бывшего мэра в Россию. "Занимаемся оформлением бумаг", - сообщил собеседник агентства.

Посольство России в ФРГ оказывает содействие в оформлении документов и возвращении на родину тела скончавшегося во вторник в Мюнхене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сообщает российская дипмиссия.

"Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Мюнхене находятся в контакте с представителями скончавшегося во вторник в мюнхенской клинике бывшего мэра Москвы Ю.М.Лужкова, оказывают содействие в оформлении документов, а также в решении вопроса доставки покойного в Россию", - говорится в сообщении, распространенном посольством.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей", - написал Собянин.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов также выразил соболезнования близким Лужкова. При этом Миронов назвал неоднозначной деятельность бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который, по его мнению, много сделал для развития столицы.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. В течение 18 лет он занимал пост мэра Москвы. Его работа на этом ответственном посту оценивалась многими неоднозначно, однако следует признать, что за годы работы Юрий Михайлович многое сделал для благоустройства и развития российской столицы", - сказал Миронов "Интерфаксу" во вторник.

В свою очередь в Русской православной церкви отметили личные качества бывшего мэра Москвы и выразили благодарность за то, что он сделал для верующих.

"Нельзя было не уважать этого человека, особенно после его отставки. Это дорогого стоит: не сломаться, сохранить оптимизм и энергию. В это время Лужков мне нравился больше, чем когда он был "крепким хозяйственником". В конце концов, лучшие качества раскрываются во время испытания. И вот тут они раскрылись - никакой мелкой мести, полное здравомыслие, верность убеждениям, способность говорить правду. Всем бы так", - сказал "Интерфаксу" настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин, бывший спикером РПЦ в годы руководства Лужкова столицей.

Он признал, что покойный был человеком авторитарным, самолюбивым, но способным к диалогу, к пересмотру своих позиций. "Помню, как-то спорили об электронной слежке, о ее опасности для человека. Сначала Лужков отреагировал шаблонно: что за чушь? А когда я попросил его представить, что все его перемещения и действия фиксирует "большой брат", а потом это против него используют, признал, что проблема есть", - вспоминает священник.

"Ну и за что его точно запомнят верующие люди - это за возрождение храма Христа Спасителя. Тоже ведь сначала не верил, сторонился этой темы, а потом все получилось", - сказал отец Всеволод.

Память о бывшем столичном градоначальнике Юрии Лужкове будет увековечена в Москве, сказал " Интерфаксу" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Пришла печальная новость - не стало бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Юрий Михайлович 18 лет руководил столицей. Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику", - заявил Шапошников агентству во вторник.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.

Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром в июне 1992 года, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.

В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой "в связи с утратой доверия". Такая формулировка была применена впервые в современной истории России.

Лужков имеет множество различный наград, премий и почетных званий. Он был удостоен Ордена за заслуги перед отечеством I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом государственных премий СССР и России.