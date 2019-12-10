Саратовская области снизила дефицит бюджета-2019 с 3,1% до 2% от расходов

10.12.19 12:38

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Дефицит бюджета Саратовской области на 2019 год снижен с 3,1% до 2% от расходов.

Как сообщает Минфин региона, депутаты Саратовской областной думы внесли изменения в бюджет региона на текущий год, в результате доходы выросли до 105,5 млрд рублей, расходы снизились до 107,7 млрд рублей, дефицит составил 2,2 млрд рублей, или 2% от расходов.

До изменений доходы бюджета составляли 104,8 млрд рублей, расходы - 108,2 млрд рублей, дефицит - 3,4 млрд рублей, или 3,1% от расходов.

Сообщается, что доходы возросли за счет дополнительной дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, увеличения целевых средств на социальные выплаты безработным гражданам, финансовое обеспечение дорожной деятельности, развитие рынка газомоторного топлива. Одновременно по отдельным направлениям доходы сокращаются за счет корректировки федеральных средств.

Дополнительные доходы, в частности, будут направлены на приобретение автомобилей скорой помощи, увеличение фонда оплаты труда работников учреждений социального обслуживания, возмещение затрат на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

На финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов за счет зарезервированных средств местным бюджетам предусмотрено 114,6 млн рублей, в том числе на оплату дополнительных квадратных метров при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, ввод в эксплуатацию стадиона "Юность" в городе Ершов, развитие сети спортивных сооружений в сельской местности, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, бюджет Саратовской области на 2019 год первоначально был принят с доходами 95,855 млрд рублей, расходами - 97,672 млрд рублей, дефицитом - 1,817 млрд рублей, или 1,7% от расходов.