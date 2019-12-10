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10.12.19 12:50

РСТ: туроператоры просят Володина отложить введение электронной путевки

© РИА Новости. Илья Питалев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Отраслевые общественные объединения направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отложить введение информационной системы "Электронная путевка", сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В обращении отмечается, что тестирование разработанной системы только начинается и, в основном, крупными туроператорами, работающими в сфере выездного туризма. Таким образом, большинство туроператоров и турагентов к работе с электронной путевкой не готово, поэтому срок введения ее обязательного использования необходимо, как минимум, перенести. Авторы обращения считают, что проект федерального закона № 831599-7 "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах туристской деятельности в РФ" должен быть направлен на доработку. И предлагают участвовать в тестировании системы "Электронная путевка" и общественной экспертизе ее нормативно-правового обеспечения", - рассказала Тюрина.

По ее словам, письмо подписали президент РСТ, председатель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, а также заместитель генерального директора туроператора "TUI Россия" Александр Сирченко.

"Электронная путевка" - информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. На основе этой информации формируется документ с уникальным номером. Сейчас систему тестируют несколько крупных туроператоров. Ранее сообщалось, что в начале ноября на рассмотрение Госдумы были внесены поправки в закон о туристской деятельности, подразумевающие обязательную реализацию турпродукта через систему "Электронная путевка" и туроператорами, и турагентами, а также административную ответственности за неисполнение этой нормы. Первое чтение документа должно состояться в декабре. В случае его принятия запрет на реализацию турпродукта без формирования электронной путевки начнет действовать уже 1 апреля 2020 года

"Авторы обращения считают, что в сфере въездного туризма использование электронной путевки нецелесообразно, потому что турпродукт в завершенном виде формируется и реализуется иностранным туроператором за рубежом. И его документооборот с российским принимающим партнером строится согласно принципам международного делового оборота в сфере туризма, который применение такой системы не предусматривает. Кроме того, система не предназначена для внесения сведений о приоритетном для государства внутреннем туризме, например, о санаторно-курортных путевках, экскурсионных туров, не предусматривает специфику школьного, активного, круизного и прочих видов туризма", - добавила Тюрина.

Особую озабоченность участников рынка, по словам пресс-секретаря РСТ, вызывает вопрос введения платы за пользование "Электронной путевкой". "Сумма может оказаться непосильной для участников рынка, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, составляющих абсолютное большинство российского турбизнеса", говорится в письме", - подытожила пресс-секретарь РСТ.

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