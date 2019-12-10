Орешкин: РФ поддерживает налогообложение глобальных компаний по месту формирования дохода

10.12.19 13:05

© РИА Новости. Екатерина Штукина

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия поддерживает концепцию справедливого налогообложения глобальных компаний, предусматривающую выплаты в бюджеты тех стран, где формируются их доходы, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Франция планирует бороться с уклонением от уплаты налогов, введя 3%-ный налог на годовую выручку для IT-гигантов. Эта норма (законопроект уже одобрен парламентом) должна коснуться американских Apple, Facebook, Amazon и Google. США активно критиковали "цифровой налог", угрожая в ответ "налогом на вино".

Россия внимательно следит за зарубежной практикой налогообложения компаний цифровой сферы и хочет участвовать в выработке общих подходов в этом вопросе, говорил ранее Орешкин.

Во вторник в ходе российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам он заявил, что РФ за справедливое налогообложение глобальных компаний.

"Это одна из историй, которую мы обсуждали, та дискуссия, которая идет сейчас между Францией и США, связана с введением "цифрового налога" так называемого. Здесь мы полностью поддерживаем подход справедливого налогообложения глобальных компаний, которые де-факто получают доход и прибыль в одних странах, налоги либо не платят совсем, либо платят совсем в других странах. Это, конечно, неправильный подход", - заявил Орешкин.

"Здесь абсолютно поддерживаем (такого рода инициативы - ИФ). Как вы знаете, Россия тоже сейчас смотрит в этом направлении с точки зрения налогообложения, и пример Франции для нас очень важен. Здесь с коллегами тоже совместно по данному направлению работаем", - сказал российский министр.