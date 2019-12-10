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Хабаровский край, Колыма, Якутия и Магадан привлекают в Сбербанке 9,9 млрд рублей

© РИА Новости. Илья Питалев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Ряд дальневосточных регионов - Магаданская область, Хабаровский край, Якутия - и город Магадан подвели итоги аукционов на право привлечения кредитных ресурсов на общую сумму 9,855 млрд рублей, по итогам которых все контракты будут заключены со Сбербанком России, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Практически во всех торгах Сбербанк стал единственным участником.

Так, Магаданская область привлекает две возобновляемые линии с лимитом 2 млрд рублей каждая. Первую из них банк предоставит на 912 дней за 350,9 млн рублей, вторую - на 726 дней за 279,3 млн рублей. Кроме того, регион привлекает две невозобновляемые кредитные линии, первая из них имеет лимит 1 млрд рублей и привлекается на 1217 дней за 236,5 млн рублей, вторая имеет лимит 500 млн рублей и привлекается на тот же срок за 117,1 млн рублей.

Хабаровский край привлекает три невозобновляемые линии лимитом 1 млрд рублей каждая сроком на 545 дней. В двух аукционах Сбербанк конкурировал с Альфа-банком и предоставит линии за 109,6 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 111,9 млн рублей, в третьем аукционе Сбербанк стал единственным участником и предоставит средства по начальной цене контракта.

Якутия привлекает одну невозобновляемую линию с лимитом 500 млн рублей на 1095 дней за 112,4 млн рублей.

Кроме того, Сбербанк предоставит два кредита городу Магадану - на 400 млн рублей (на 1095 дней за 94,5 млн рублей) и на 455 млн рублей (на 730 дней за 71,6 млн рублей).

Все регионы и город Магадан планируют направить средства на финансирование дефицита бюджетов и погашение долговых обязательств.

Доходы бюджета Якутии на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей. Госдолг республики, по данным на 1 ноября 2019 года, составлял 53,5 млрд рублей.

Доходы бюджета Хабаровского края на 2019 год запланированы в размере 112,1 млрд рублей, расходы - 119,9 млрд рублей, дефицит - 7,8 млрд рублей. Госдолг Хабаровского края, по данным на 1 ноября 2019 года, составлял 52,089 млрд рублей.

Доходы и расходы Магаданской области на 2019 год поправок, утверждены в размере 35,896 млрд рублей. Госдолг региона, по данным на 1 ноября 2019 года, составлял 15,339 млрд рублей.

Доходы бюджета Магадана на текущий год запланированы в размере 7,495 млрд рублей, расходы - 7,696 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 201 млн рублей.

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