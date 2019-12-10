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10.12.19 13:09
Хабаровский край, Колыма, Якутия и Магадан привлекают в Сбербанке 9,9 млрд рублей
Практически во всех торгах Сбербанк стал единственным участником.
Так, Магаданская область привлекает две возобновляемые линии с лимитом 2 млрд рублей каждая. Первую из них банк предоставит на 912 дней за 350,9 млн рублей, вторую - на 726 дней за 279,3 млн рублей. Кроме того, регион привлекает две невозобновляемые кредитные линии, первая из них имеет лимит 1 млрд рублей и привлекается на 1217 дней за 236,5 млн рублей, вторая имеет лимит 500 млн рублей и привлекается на тот же срок за 117,1 млн рублей.
Хабаровский край привлекает три невозобновляемые линии лимитом 1 млрд рублей каждая сроком на 545 дней. В двух аукционах Сбербанк конкурировал с Альфа-банком и предоставит линии за 109,6 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 111,9 млн рублей, в третьем аукционе Сбербанк стал единственным участником и предоставит средства по начальной цене контракта.
Якутия привлекает одну невозобновляемую линию с лимитом 500 млн рублей на 1095 дней за 112,4 млн рублей.
Кроме того, Сбербанк предоставит два кредита городу Магадану - на 400 млн рублей (на 1095 дней за 94,5 млн рублей) и на 455 млн рублей (на 730 дней за 71,6 млн рублей).
Все регионы и город Магадан планируют направить средства на финансирование дефицита бюджетов и погашение долговых обязательств.
Доходы бюджета Якутии на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей. Госдолг республики, по данным на 1 ноября 2019 года, составлял 53,5 млрд рублей.
Доходы бюджета Хабаровского края на 2019 год запланированы в размере 112,1 млрд рублей, расходы - 119,9 млрд рублей, дефицит - 7,8 млрд рублей. Госдолг Хабаровского края, по данным на 1 ноября 2019 года, составлял 52,089 млрд рублей.
Доходы и расходы Магаданской области на 2019 год поправок, утверждены в размере 35,896 млрд рублей. Госдолг региона, по данным на 1 ноября 2019 года, составлял 15,339 млрд рублей.
Доходы бюджета Магадана на текущий год запланированы в размере 7,495 млрд рублей, расходы - 7,696 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 201 млн рублей.
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