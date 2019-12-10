Авиакомпании РФ закончат год с общим операционным убытком на уровне 58 млрд рублей

10.12.19 13:12

© РИА Новости. Илья Питалев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпании РФ закончат 2019 год с общим операционным убытком на уровне 58 млрд руб., прогнозируют в НИФИ при Минфине России.

Полеты по международным воздушным линиям (МВЛ) принесут отрасли 2-3 млрд руб. прибыли, на внутренних рейсах (ВВЛ) ожидается убыток в размере 61 млрд руб., сообщила "Интерфаксу" руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.

"Сегодня мы видим, что даже период стабилизации цен на керосин не привел к снижению затрат авиакомпаний из расчета на тонно-километр: по топливу они увеличились с 13,1 до 14,2 руб./ткм за 6 месяцев 2019 года. Кроме того, идет увеличение затрат авиакомпаний по аэропортовому обслуживанию, а также аренде и лизингу воздушных судов - с 8,9 до 9,4 руб./ткм и с 13,1 до 14,1 руб./ткм, соответственно", - отметила Рыкова.

По данным ГосНИИ ГА при Минтрансе РФ, в 2018 году авиакомпании получили операционный убыток в размере около 54 млрд руб.: на МВЛ была зафиксирована прибыль в 7 млрд руб., на ВВЛ - около 61 млрд руб. убытка. В НИФИ согласны с такой оценкой.

"Сегодня мы видим, что финансовое положение авиакомпаний в 2019 году становятся еще хуже, чем в 2018 году. За 1,5 года авиакомпании накопили убытки более чем на 100 млрд руб., - добавила Рыкова.