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10.12.19 13:12
Авиакомпании РФ закончат год с общим операционным убытком на уровне 58 млрд рублей
Полеты по международным воздушным линиям (МВЛ) принесут отрасли 2-3 млрд руб. прибыли, на внутренних рейсах (ВВЛ) ожидается убыток в размере 61 млрд руб., сообщила "Интерфаксу" руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.
"Сегодня мы видим, что даже период стабилизации цен на керосин не привел к снижению затрат авиакомпаний из расчета на тонно-километр: по топливу они увеличились с 13,1 до 14,2 руб./ткм за 6 месяцев 2019 года. Кроме того, идет увеличение затрат авиакомпаний по аэропортовому обслуживанию, а также аренде и лизингу воздушных судов - с 8,9 до 9,4 руб./ткм и с 13,1 до 14,1 руб./ткм, соответственно", - отметила Рыкова.
По данным ГосНИИ ГА при Минтрансе РФ, в 2018 году авиакомпании получили операционный убыток в размере около 54 млрд руб.: на МВЛ была зафиксирована прибыль в 7 млрд руб., на ВВЛ - около 61 млрд руб. убытка. В НИФИ согласны с такой оценкой.
"Сегодня мы видим, что финансовое положение авиакомпаний в 2019 году становятся еще хуже, чем в 2018 году. За 1,5 года авиакомпании накопили убытки более чем на 100 млрд руб., - добавила Рыкова.
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