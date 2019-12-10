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Правительство РФ передало АО "Крымэнерго" ряд подстанций в Крыму

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство России поручило Росимуществу принять в федеральную собственность ряд объектов движимого и недвижимого имущества в Крыму, которое находится сейчас в госсобственности республики, и в дальнейшем передать его АО "Крымэнерго", на базе которого будут консолидированы электросети региона.

Как говорится в распоряжении кабмина РФ от 7 декабря, размещенном во вторник на портале нормативных правовых актов, имущество будет передано акционерному обществу "Крымэнерго" в безвозмездное пользование.

Затем Минэнерго и Минэкономразвития России должны в течение шести месяцев предоставить в правительство страны предложения о порядке дальнейшего использования имущества.

Среди прочего речь идет о подстанциях (ПС) 110 кВ "Артек", "Дарсан", "Массандра", "Саки", ПС 110/35/10 кВ "Судак", ПС 220 кВ "Феодосийская", "Донузлав", "Насосная-3", ПС 330 кВ "Западно-Крымская" и "Островская".

Сейчас АО "Крымэнерго" на 100% принадлежит Росимуществу, свидетельствуют данные аналитической системы СПАРК-Интерфакс. В дальнейшем предполагается, что 50% акций будут у Росимущества, еще 50% - у местных властей. Схема владения "Крымэнерго" пока не финализирована.

Минэнерго РФ ранее отмечало, что "Россети" не будут управлять электросетями Крыма, сетевое хозяйство региона будет консолидировано на базе АО "Крымэнерго". Активы будут переданы этой компании в несколько этапов.

"Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идет сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны - в АО", - отмечал ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц. На балансе ГУП "Крымэнерго" находятся 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, около 8,9 тыс. подстанций 6-10-35 кВ и 32,9 тыс. км линий электропередачи.

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