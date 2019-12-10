Закон об отмене комиссии за "банковский роуминг" принят Госдумой

10.12.19 13:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон об отмене так называемого "банковского роуминга" - взимания комиссии за переводы между физическими лицами внутри одного банка.

Документ был внесен правительством РФ в октябре.

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации", - говорится в законе.

"Мы поддержали закон, потому как он восстанавливает справедливость для жителей разных регионов, пользующихся услугами в рамках одной кредитной организации", - сказал ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В начале октября о подготовке данной инициативы сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Кредитные организации, подчеркнул Медведев, нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил премьер.

Позже глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что банк планирует отменить "банковский роуминг" в 2020 году.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.