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10.12.19 13:34
Лучшие любительские фильмы о войне выберут на конкурсе в Подмосковье
"С 10 декабря стартовал прием заявок на конкурс любительских видеофильмов "Философия Великой Победы", - говорится в пресс-релизе.
К участию в конкурсе приглашают жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 30 лет.
Конкурсные работы могут быть сняты на любое устройство, но практически полностью самостоятельно: использование уже имеющегося в общественном доступе материала не должно превышать 20% от общего контента. Максимальная продолжительность видеоролика ограничена десятью минутами. Другие требования к работам обозначены на сайте регионального парламента.
Заявки принимаются в Мособлдуме до 5 марта 2020 года, после чего экспертная комиссия определит десять лучших работ.
Награждение победителей конкурса пройдет в марте 2020 года.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-центре, победители получат дипломы Мособлдумы и ценные подарки.
Конкурс приурочен к 75-ю победы СССР в Великой Отечественной войне.
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