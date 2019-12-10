Лучшие любительские фильмы о войне выберут на конкурсе в Подмосковье

10.12.19 13:34

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Начат прием заявок на участие в конкурсе любительских видеофильмов "Философия Великой Победы", сообщает пресс-центр Московской областной думы.

"С 10 декабря стартовал прием заявок на конкурс любительских видеофильмов "Философия Великой Победы", - говорится в пресс-релизе.

К участию в конкурсе приглашают жителей Подмосковья в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурсные работы могут быть сняты на любое устройство, но практически полностью самостоятельно: использование уже имеющегося в общественном доступе материала не должно превышать 20% от общего контента. Максимальная продолжительность видеоролика ограничена десятью минутами. Другие требования к работам обозначены на сайте регионального парламента.

Заявки принимаются в Мособлдуме до 5 марта 2020 года, после чего экспертная комиссия определит десять лучших работ.

Награждение победителей конкурса пройдет в марте 2020 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-центре, победители получат дипломы Мособлдумы и ценные подарки.

Конкурс приурочен к 75-ю победы СССР в Великой Отечественной войне.