Организатор теракта в метро Петербурга осужден на пожизненный срок

10.12.19 13:50

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге во вторник вынес обвинительные приговоры в отношении 11 фигурантов уголовного дела о теракте в метро северной столицы.

Суд приговорил к пожизненному заключению организатора теракта Аброра Азимова, остальные 10 фигурантов дела приговорены к срокам от 19 до 28 лет.

Так, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагимжон Эрматов - 27 лет, Садык Ортиков - 23 года,

Шохиста Каримова, Азамжон Махмудов, Мухамадюсуф Мирзаалимов и Дильмурод Муидинов - 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахром Ергашев - 19 лет.

Также им назначены штрафы от 500 до 800 тысяч рублей.

Суд оглашал только вводную и резолютивную части.

Со своей стороны защита ряда фигурантов дела намерена обжаловать приговор. "Я защищаю Хакимова, Эргашева, Махмудова, Мирзаалимова. Считаю приговор не справедливым, будем его обжаловать", - сказал адвокат Марат Сагитов " Интерфаксу".

По версии обвинения, 3 апреля 2017 года уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства, изготовленных членами террористического сообщества. Одну из бомб он разместил на платформе станции "Площадь Восстания": СВУ (самодельное взрывное устройство) не взорвалось, поскольку было своевременно обнаружено, обезврежено и изъято.

Вторую бомбу Джалилов оставил при себе. Взрыв произошел в вагоне поезда между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический Институт"; в результате погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 67 пострадали.

На скамью подсудимых были отправлены 11 человек.

Следствие установило, что организатором теракта был Аброр Азимов, а его старший брат Акрам выступал посредником и взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации. Ещё девять обвиняемых: Бахром Ергашев, Азамжон Махмудов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуф Мирзаалимов, Дильмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Садык Ортиков, Ибрагимжон и Мухамадюсуп Эрматов были вовлечены в деятельность террористической группы, приобретали и хранили дома оружие и взрывные устройства.

Как сообщалось, в ходе прений гособвинитель попросила суд по совокупности вменяемых преступлений приговорить основных фигурантов дела братьев Азимовых и Эрматовых к пожизненному лишению свободы. Другим обвиняемым прокурор запросила длительные сроки заключения: Ортикову - 28 лет лишения свободы; Эргашеву, Мирзаалимову, Муидинову, Хакимову, Махмудову - 27 лет; Каримовой - 20 лет.

Кроме того, гособвинитель обратилась к суду с просьбой удовлетворить гражданский иск ГУП "Петербургский метрополитен" на 110 млн рублей, а также иски потерпевших; взыскать с каждого из фигурантов штраф в размере 1 млн рублей.

Обвиняемые, в свою очередь, настаивают на своей непричастности к вменяемым преступлениям. Адвокаты в прениях просили суд оправдать подзащитных, заявляя, что в деле недостаточно доказательств виновности фигурантов.

Следствие предполагает, что к организации теракта причастна запрещенная в РФ террористическая организация "Катиба Таухид валь-Джихад" ("Батальон единобожия и джихада"). Предварительно, заказчиком теракта был глава организации - уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров (Абу Салох), который был арестован в России заочно и объявлен в розыск. Также заочно арестован его заместитель, инструктор в лагере боевиков, где проходил подготовку Джалилов, гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов.

В начале июля в суде были озвучены показания сотрудника ФСБ, из которых следовало, что данная террористическая организация причастна также к атаке террориста-смертника, протаранившего на заминированном автомобиле китайское посольство в Бишкеке 30 августа 2016 года.

Также члены преступной группы готовились совершить еще один теракт в Санкт-Петербурге, однако исполнить его не смогли, так как самодельная бомба 5 апреля 2017 года была обнаружена и изъята по месту проживания фигурантов при их задержании по делу о теракте в метро.