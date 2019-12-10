Володин: москвичи связывали с именем Лужкова изменения своей жизни к лучшему

10.12.19 13:58

© РИА Новости. Алексей Филиппов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Юрия Лужкова жизнелюбивым человеком, который в трудные постсоветские годы был человеком, с именем которого многие москвичи связывали изменение своей жизни к лучшему.

"Юрий Михайлович Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком. Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период. Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, и с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему", - сказал Володин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Госдумы во вторник.

Он выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свою очередь отметил, что "Москва сегодня - это огромный мегаполис с населением 15 млн человек, и в этом огромная заслуга Лужкова, который 18 лет руководил городской жизнью и старался поддерживать порядок, необходимый и москвичам, и гостям столицы".

Жириновский сказал в эфире телеканала "Россия - 24" (ВГТРК), что Лужков "был всесторонне развитым человеком, приложил максимум усилий для того, чтобы город развивался, крепчал, чтобы у города был более весомый бюджет, чтобы в Москве строилось жилье, строились дороги".

В Федерации еврейских общин России также хранят благодарную память о том, что сделал для приверженцев иудаизма скончавшийся во вторник бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

"Верьте только делам", - написал на своей странице в "Фейсбуке" глава Департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, перечислив по пунктам основные заслуги Лужкова перед иудеями столицы.

В первую очередь Горин упомянул тот факт, что бывший мэр подписал документ о передаче территории Бахметьевского автобусного парка общине. Теперь там находятся Еврейский музей, две школы, благотворительный центр, поликлиника.

Во-вторых, продолжил он, Лужков инициировал "имеющее огромное символическое значение строительство изначального купола над Хоральной синагогой".

Кроме того, добавил Горин, экс-мэр каждый год подписывал разрешение на проведение Хануки на Манежной площади и лично участвовал в церемонии зажигания меноры.

"Спасибо за это, Юрий Михайлович. Покойтесь с миром!" - заключил представитель Федерации еврейских общин.

Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84 году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении экс-мэра. Он занимал должность мэра столицы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.