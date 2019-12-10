Аксенов: поток туристов с Украины подтверждает голословность обвинений в нарушении прав в Крыму

10.12.19 14:09

© РИА Новости. Александр Полегенько

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Доклад Международного уголовного суда ООН о нарушении прав человека в Крыму является пропагандой, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Слова "расследование" и "суд" здесь неуместны, поскольку они предполагают как минимум знакомство с ситуацией, заслушивание всех сторон и хоть какие-то конкретные факты. Но ничего подобного и близко нет. Мы видим (. . .) использование грубых фальшивок, домыслов и голословных обвинений, навешивание безумных ярлыков", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте" во вторник.

По его мнению, в опубликованном докладе "налицо все признаки геббельсовской пропаганды", и это дискредитирует понятие правозащитной деятельности и международного права.

"Достаточно сказать, что в наш регион, где, по утверждению авторов доклада, нарушаются права человека, переехали на ПМЖ более 50 тысяч жителей Украины (за пять лет - ИФ). Еще миллион граждан соседней страны ежегодно приезжает к нам на отдых", - добавил глава Крыма.

По сообщениям СМИ, в докладе Международного уголовного суда ООН идет речь об убийствах, пытках, похищениях людей и других уголовных преступлениях в Крыму.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года, после смены власти в Киеве, вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.