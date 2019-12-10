Развожаев: Лужков был символом русского мира для Севастополя

10.12.19 14:13

© РИА Новости. Алексей Куденко

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Севастополь благодарен бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову за реализацию в Крыму социально значимых проектов еще до воссоединения полуострова с Россией, заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

"Для севастопольцев он стал символом русского мира еще задолго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему "при Украине" в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жилье для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало представительство "Дом Москвы", где сотни людей и проектов получали поддержку", - сказал Развожаев, заявление которого распространила пресс-служба правительства города.

Как подчеркнул глава города, Севастополь и Москву связывают особые отношения, начало которым положил именно Лужков.

Соболезнования родным и близким Лужкова также выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Юрий Лужков занимал твердую, последовательную и принципиальную позицию в вопросах, связанных со статусом Крыма и правами крымчан, много сделал для поддержки русского движения на полуострове. Мы всегда будем вспоминать об этом с благодарностью", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84 году жизни.

По решению властей Москвы его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Лужков занимал должность мэра столицы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.