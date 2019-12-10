Алиханов: строительство морского терминала в Пионерском остановлено на зиму

10.12.19 14:19

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 декабря. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Росморпорт" приостановит на зиму строительство круизного терминала в порту Пионерский, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в рамках заседания регионального правительства во вторник.

"Было принято решение, что стройка (в порту Пионерский - ИФ) на зимний период будет сейчас замораживаться. В следующем году она будет продолжена", - сказал Алиханов.

При этом глава региона выразил уверенность, что строительство терминала будет завершено новым подрядчиком, несмотря на существующую проблему.

В материалах картотеки госзакупок сообщается, что убытки заказчика в лице "Росморпорта" после расторжения контракта оцениваются в сумму около 0,5 млрд рублей. Эти средства необходимы для восстановления оградительного мола, пострадавшего во время январского шторма 2019 года, а также сохранения недостроенных сооружений терминала.

Как сообщалось, в начале декабря было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Больверк", которое являлось подрядчиком строительства круизного терминала в Пионерском. Они подозреваются в хищении 1,6 млрд рублей.

Общая готовность объектов портовой инфраструктуры терминала на сегодня составляет 27,66 % от предусмотренного контрактом объема работ.

Строительство терминала в Пионерском было начато 1 февраля 2018 года. В ноябре 2017 года по итогам конкурса с ограниченным участием ФГУП "Росморпорт" определило ООО "Больверк" генподрядчиком строительства. Стоимость контракта составила 7,313 млрд рублей. В рамках контракта "Больверк" должен был инвестировать в проект собственные средства в размере 851 млн рублей.

Предполагается, что новый морской терминал сможет принимать порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год. Проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год.

Первые круизные суда в Пионерский должны были зайти летом 2020 года.