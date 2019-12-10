В Ханты-Мансийска в 2020г увеличат число семей, переселенных из ветхого жилья

10.12.19 14:35

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Количество семей, переселенных из ветхого жилья, будет увеличено в 2020 году в Ханты-Мансийске, заявил журналистам глава города Максим Ряшин во вторник.

По его словам, по итогам 2019 года будет переселено 250 семей. В 2020 году планируется переселить 350 семей.

"Для стотысячного города это (250 семей - ИФ) очень большая цифра. В следующем году по согласованию с губернатором эта цифра, возможно, вырастет еще на 100 семей", - отметил Ряшин.

Он также отметил, что за последние годы в городе выросли темпы сноса ветхих домов. Если до 2008 года в Ханты-Мансийске ежегодно сносилось по 8 домов, то сейчас переселяется около 30 домов.

"Мы недавно разговаривали с Натальей Владимировной (Комаровой, губернатор Югры - ИФ). Она сказала, что мы можем реально сносить по 50-60 домов (в год - ИФ). Если бы мы сносили по 50 домов, то через 10-12 лет вопрос сноса всех ветхих домов можно было бы решить", - сказал Ряшин.

Глава города также добавил, что при переселении у жителей возникает множество вопросов, которые администрация не всегда может решить.

"Чаще всего вопросы возникают у людей, чьи квартиры находятся в собственности. В таком случае человек претендует на квартиру большей площади. Его можно понять, но законодательство не позволяет это делать потому что переселение из ветхих домов - это не улучшение жилищных условий, это переселение человека в пригодные для проживания жилые помещения", - сказал глава Ханты-Мансийска.

Также, по его словам, не все жители согласны менять район проживания.

"Человек всю жизнь прожил в этой квартире, он привык, что здесь школа рядом, магазин, определенная логистика. Мы его переселили в другой район, и он к нам обращается, ему это не нравится. Стараемся очень внимательно относится к каждому из этих обращений, не всегда удается всех удовлетворить", - подытожил Ряшин.