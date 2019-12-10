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10.12.19 14:38

Бюджет-2020 Свердловской области утвержден с дефицитом 9,9% от расходов

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на заседании во вторник приняли во втором и третьем, окончательном, чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период, говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Доходы областного бюджета на следующий год утверждены в размере 267,2 млрд рублей, расходы - 296,6 млрд рублей, дефицит - 29,4 млрд рублей, или 9,9% расходов.

Отмечается, что расходы на социальную сферу составят 194 млрд рублей. Так, в 2020 году в муниципалитетах Свердловской области планируется ввести в эксплуатацию 10 школ и 11 дошкольных учреждений.

В следующем году также возрастет финансирование национальных проектов. На их реализацию запланировано 35,4 млрд рублей, что на 6,2 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

"Почти в два раза увеличится финансирование нацпроекта "Здравоохранение", что позволит выделить дополнительные средства на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А наиболее финансово емким станет национальный проект "Демография", на его реализацию предусмотрено 17,8 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

В бюджете предусмотрено 11,5 млрд рублей на подготовку к 300-летию Екатеринбурга и 2,1 млрд рублей на подготовку 300-летия Нижнего Тагила. Поддержка муниципалитетам составит 29,2 млрд рублей.

С учетом внесенных в июле поправок бюджет области на 2019 год предусматривает доходы в размере 254,6 млрд рублей, расходы - 268,8 млрд рублей, дефицит - 14,2 млрд рублей, или 5,3% расходов.

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