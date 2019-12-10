Рыси из нацпарка "Красноярские Столбы" из-за голодной зимы могут выйти к людям

10.12.19 14:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Нынешнее аномальное тепло в Сибири может привести к голодной зиме для рысей, обитающих в красноярском национальном парке "Красноярские Столбы", из-за чего они могут выходить к ближайшим поселкам в поисках добычи, сообщает пресс-служба парка.

По данным специалистов, сейчас в тайге очень мало снега, а в предгорьях снежный покров растет гораздо медленнее, чем в прошлом году. Из-за этого усложняется охота, например, на рябчиков и глухарей, которые в период малоснежья не укрываются в снежных лунках, а ночуют на снегу под прикрытием густых ветвей.

"В этих условиях рысям приходится максимально экономить энергию и чаще охотиться затаиванием: подкарауливая жертвы на тропах, а в исключительных случаях даже переходить на питание мышевидными грызунами", - поясняют в пресс-службе.

Отмечается, что такие периоды звери могут голодать.

"Недостаток кормов в течение долгих зимних месяцев провоцирует выход молодых зверей к населенным пунктам и, вследствие этого, их возможную гибель", - подчеркивают в нацпарке.

Подобные голодные зимы для хищников заповедника наблюдались четыре раза, начиная с 1953 года, а последняя - в 2002/2003 годах.

В настоящее время на "Красноярских Столбах" обитает около 10 рысей.