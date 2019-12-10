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10.12.19 14:46
Рыси из нацпарка "Красноярские Столбы" из-за голодной зимы могут выйти к людям
По данным специалистов, сейчас в тайге очень мало снега, а в предгорьях снежный покров растет гораздо медленнее, чем в прошлом году. Из-за этого усложняется охота, например, на рябчиков и глухарей, которые в период малоснежья не укрываются в снежных лунках, а ночуют на снегу под прикрытием густых ветвей.
"В этих условиях рысям приходится максимально экономить энергию и чаще охотиться затаиванием: подкарауливая жертвы на тропах, а в исключительных случаях даже переходить на питание мышевидными грызунами", - поясняют в пресс-службе.
Отмечается, что такие периоды звери могут голодать.
"Недостаток кормов в течение долгих зимних месяцев провоцирует выход молодых зверей к населенным пунктам и, вследствие этого, их возможную гибель", - подчеркивают в нацпарке.
Подобные голодные зимы для хищников заповедника наблюдались четыре раза, начиная с 1953 года, а последняя - в 2002/2003 годах.
В настоящее время на "Красноярских Столбах" обитает около 10 рысей.
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