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ВС признал незаконным приказ контрольно-счетной палаты Иркутской области

© РИА Новости. Алексей Даничев
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ признал незаконным приказ председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Иркутской области, которым был утвержден перечень сотрудников, уполномоченных составлять административные протоколы, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"На основании незаконного приказа должностные лица КСП несколько лет составляли протоколы об административных правонарушениях, являющиеся основанием для привлечения физических и юридических лиц (в том числе государственных и муниципальных органов) к административной ответственности, взыскания штрафов с них", - говорится в сообщении.

Речь идет о приказе председателя КСП региона от 12 декабря 2016 года №14-рп "Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-счетной палаты Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях".

В пресс-службе областного правительства агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что в июле текущего года Иркутский облсуд признал этот приказ недействующим, поскольку составлять протоколы об административных правонарушениях вправе только те сотрудники КСП, которые наделены этим правом законом Иркутской области. КСП обжаловала это судебное решение.

Отмечается, что в марте текущего года Счетная палата РФ указывала контрольно-счетной палате региона на противоречие приказа действующему законодательству, однако последняя не устранила это нарушение.

Контрольно-счетная палата Иркутской области является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового контроля, образуемым Законодательным собранием Иркутской области. КСП подчиняется Заксобранию.

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