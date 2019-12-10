Новая ежемесячная выплата "детям войны" установлена в Москве с 1 января 2020г

10.12.19 15:10

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Президиум столичного правительства на очередном заседании во вторник установил размеры отдельных социальных и иных выплат на 2020 год.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города, постановление городского правительства увеличивает размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения на 5,6%.

В мэрии напомнили, что минимальный размер пенсий с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тыс. рублей.

"Кроме того, с 1 января 2020 года установлена новая ежемесячная выплата "детям войны" - москвичам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее не имевшим право на меры социальной поддержки, установленные федеральным или городским законодательством", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства города.

Там уточнили, что размер такой выплаты составит 1584 рубля в месяц, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла.

Предполагается, что новую выплату получат более 80 тыс. горожан.

По информации московской мэрии, в общей сложности социальные выплаты из горбюджета в 2020 году получат 3,1 млн москвичей.