Алиханов надеется на продолжение проектов Лужкова в Калининградской области

10.12.19 15:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнование в связи с кончиной Юрия Лужкова, проекты которого были значимы для экономики региона, сообщила пресс-служба главы области.

"От имени правительства Калининградской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича Лужкова - профессионала высочайшего уровня, опытного управленца, человека, который много сделал и для Москвы, и для государства. Его уход из жизни - это утрата не только для нашего региона, для всей страны. Искренне разделяю горе, постигшее семью", - приводит пресс-служба слова Алиханова.

Он добавил, что в последние годы Лужков связал свою жизнь с агропромышленным комплексом Калининградской области, уделял внимание вопросам развития региона, "делился своим огромным профессиональным, жизненным опытом".

"У нас с ним были большие планы, у него были интересные идеи в сельхозпереработке. Мы надеемся, что предприятие, которое он создал в Озерском городком округе, продолжит развитие", - отметил губернатор.

Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни.

Как сообщалось, экс-мэр Москвы, владеющий компанией ООО "Частный конный завод" Веедерн", организовал крупное производство по выращиванию и переработке гречки в Озерском городском округе.

Также компания занимается выращиванием различных зерновых, производством грибов, сыра, меда и другой сельскохозяйственной продукции.