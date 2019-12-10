Подъезд к Курску от трассы М-2 "Крым" открыт после капремонта досрочно

10.12.19 15:21

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Обновленный подъезд к Курску от трассы М-2 "Крым" открыли после капитального ремонта во вторник, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва-Харьков".

Участок автодороги протяженностью 3,6 км сдан в эксплуатацию раньше на 7 месяцев установленного срока.

За время ремонта была усилена существующая дорожная одежда и расширена проезжая часть с двух до четырех полос, отремонтированы пересечения и примыкания, укреплены обочины, уложено новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, установлен бортовой камень. Кроме того специалисты переустроили две существующие и смонтировали восемь новых водопропускных труб.

Открывая движение на участке, губернатор региона Роман Старовойт обратил внимание на важность объекта для развития транспортной инфраструктуры Курской области.

"Сегодня открыто движение по одному из самых важных объектов - северному подходу к региональной столице. Проезжая часть расширена до четырех полос, сделано освещение, пешеходные переходы, автобусные остановки", - заявил Старовойт.

Начальник ФКУ Упрдор Москва-Харьков Сергей Недялков, в свою очередь, отметил, что обновленный участок стал еще комфортнее и безопаснее.

"За счет расширения проезжей части увеличилась пропускная способность участка автодороги и повысился уровень безопасности движения. Здесь установлено 1,1 км металлического барьерного ограждения, устроено 3,7 км линий электроосвещения, установлено семь автопавильонов и один светофор. В этом году мы также приступили к работам по расширению до четырех полос движения еще двух участков трассы М-2 "Крым" в Курской области - один из них в Горшеченском районе, другой - часть Обхода Курска.

Капитально отремонтированный участок автодороги М-2 "Крым" с интенсивностью движения более 9 тыс. автомобилей в сутки - важная часть транспортной системы Курской области", - сказал Недялков.

Он добавил, что в текущем году "Упрдор Москва- Харьков" ввел в строй 7-километровый южный подъезд к Курску; сеть федеральных трасс Курской области - это 402 км, почти 93% от ее протяженности соответствуют всем нормативным требованиям.