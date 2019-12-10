Ярмарки из городов Европы пройдут в рамках "Путешествия в Рождество"

10.12.19 15:29

© РИА Новости. Владимир Песня

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 13 декабря по 12 января на 81 площадке в центре, жилых районах и парках, сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В этом, седьмом по счету, сезоне откроются две новые площадки в жилых районах: на бульваре в 16 микрорайоне Зеленограда и в сквере у Гольяновского пруда",- сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, тема фестиваля в этом году - "Москва - столица Рождества и Нового года!".

"Участниками фестиваля станут производители из 55 регионов России и 22 зарубежных стран. На Манежной площади будут организованы ярмарки из городов Европы, знаменитых своими рождественскими традициями, - Берна (Швейцария), Брюсселя (Бельгия), Вены (Австрия), Вильнюса (Литва), Копенгагена (Дания), Нюрнберга (Германия), Праги (Чехия), Риги (Латвия) и Страсбурга (Франция)",- сообщили в мэрии.

Гости смогут сделать французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса, приготовить конфеты в "Карамельной мастерской", отмечают в пресс-службе.

"На площади установят 20-метровую ель, которую украсят 3 км гирлянд и 3,5 тыс. игрушек. Вокруг неё под куполом светящегося "рождественского неба" раскинется новогодний лес из 130 ёлок и 29 арт-объектов ("Московская тройка", "Нюрнбергская рождественская мельница" и др.). Будут работать карусель, рождественская почта и библиотека",- сказал собеседник агентства.

На Тверском бульваре можно будет совершить путешествие по сказке Гофмана "Щелкунчик и мышиный король". Одними из главных развлечений на фестивале в этом году станут катание на коньках и ледовые шоу. Катки с искусственным льдом будут работать на 15 фестивальных площадках. Также желающие смогут освоить такие зимние виды спорта как кёрлинг (на Школьной улице) и сноуборд. Прокатиться на сноуборде можно будет на Новом Арбате, где установят горку высотой 5,5 м и длиной 30 м, сообщили в пресс-службе.

Как сказали в мэрии, театральная программа фестиваля включает спектакли кукольных театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Петрозаводска, Чебоксар, Ульяновска и Кировска (по плану - более 100 выступлений).

"Запланированы 1,5 тыс. концертов, 8,5 тыс. мастер-классов, 100 спортивных игр и забав. Масштабная новогодняя программа запланирована на Тверской улице. Впервые народные гуляния продлятся 6 дней - с 31 декабря по 5 января",- сказали в пресс-службе.