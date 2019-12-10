СПЧ подготовил доклад для Путина об амнистии в честь 75-летия Победы

10.12.19 15:35

© РИА Новости. Владимир Трефилов

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что было бы правильно провести амнистию в следующем году по случаю 75-летия Победы.

"Дата большая, серьёзная. Мне кажется, было бы правильным провести амнистию", - сказал Фадеев во вторник журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что в СПЧ подготовлен доклад для президента.

По словам Фадеева, сейчас идёт дискуссия вокруг того, кого коснётся амнистия.

Ранее в СПЧ заявляли о том, что готовят предложения об амнистии отдельных категорий осужденных к юбилею Победы.

В свою очередь уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил о том, что направил в СПЧ предложения об амнистии для предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы по экономическим преступлениям.