Греф не видит признаков ухудшения ситуации на рынке ипотеки

10.12.19 15:44

© РИА Новости. Алексей Даничев

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России не видит признаков ухудшения ситуации на рынке ипотеки на фоне возможных планов ЦБ РФ ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете риска для этого сегмента, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

ЦБ в декабре планировал обсудить с банками возможность привязки коэффициентов риска по ипотечным кредитам к показателю долговой нагрузки граждан.

"Пока мы не видим признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, и мы видим емкость этого рынка еще в разы по сравнению с аналогичными странами. Мне кажется, что сейчас наступает "золотое время" ипотеки. Ставки падают, инфляция падает, поэтому это большое благо для людей: возможность приобрести квартиру по приемлемой цене", - сказал Греф. В то же время он отметил, что не знает о конкретных планах ЦБ по ужесточению регулирования выдачи ипотечных кредитов в связи с учётом показателя долговой нагрузки.

В начале декабря первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что в этом месяце ЦБ планирует обсудить с банками возможность привязки коэффициентов риска по ипотечным кредитам к ПДН граждан.

ЦБ в обзоре финансовой стабильности отмечал, что с начала 2019 года происходит смягчение банками стандартов кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. По оценке регулятора, в ипотечном кредитовании наблюдается снижение доли предоставляемых кредитов с низким первоначальным взносом (от 10% до 20%) в результате принятых макропруденциальных мер с 40,7% в первом квартале до 35,9% во втором квартале 2019 года, отмечает ЦБ. Качество ипотечных кредитов пока остается исторически высоким. Доля просроченной задолженности по рублевым ипотечным кредитам не превышала 0,9% на 1 октября 2019 года. Доля потребительских кредитов, которые заемщики могут использовать для первоначального взноса по ипотеке, оценивается на уровне не выше 5%, указывал ЦБ в своем обзоре.