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10.12.19 15:56
Мосгорсуд еще раз проверит законность ареста ценных бумаг Абызова
"Кассационная инстанция сегодня удовлетворила жалобу защитников Абызова, отменив апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда и направив дело по аресту ценных бумаг в Совкомбанке кипрских компаний на новое апелляционное рассмотрение", - сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов экс-министра Сергей Дрозда.
11 июня Пресненский суд Москвы наложил обеспечительный арест на 5 млрд 140 млн облигаций компании "Besta Holdings Limited", 2 млрд 30 млн облигаций "Alinor Investments Limited", 6 млрд 820 млн облигаций "Kullen Holdings Limited", 1 млрд 80 млн облигаций "Lisento Investments Ltd", 2 млрд 180 млн компании "Vantroso Trading Ltd", номинальной стоимостью 0,01 евро и 500 тысяч облигаций компании "Vantroso Trading Ltd", номинальной стоимостью 100 долларов. Данные облигации находились на счетах Совкомбанка, суд запретил Абызову пользоваться этим имуществом.
Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 280 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество (ОПС).
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками - членами ОПС - путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Кроме того, как предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".
Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.
Абызов отрицает все обвинения.
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