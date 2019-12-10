Свыше 500 тыс. российских семей получили выплаты на первого ребенка

10.12.19 16:05

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что ежемесячные выплаты на первого ребенка с 2018 года получили свыше 500 тыс. семей в России.

"С 2018 года ежемесячные выплаты на первого ребенка получили уже более полумиллиона семей. Если быть точным, по состоянию на 1 ноября выплаты назначены на 513 тысяч детей", - сказал Топилин, слова которого приводит пресс-служба ведомства во вторник.

В этом году в федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено 51,6 млрд рублей, из них 41,4 млрд рублей уже израсходовано, добавил министр.

Кроме того, по его словам, по состоянию на 1 ноября этого года принято 108,7 тысячи решений о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка из средств материнского капитала. В 2019 году расходы на эти цели составили 11,7 млрд рублей, уточнил Топилин.

В Минтруде также отмечают, что в связи с расширением программы поддержки семей с детьми в 2020 году в федеральном бюджете на выплаты первым детям предусмотрено порядка 150 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что со следующего года будет увеличен срок установления ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка - с полутора до трех лет. Кроме того, "порог вхождения в программу опущен": в нее смогут войти семьи со среднедушевым доходом до двух прожиточных минимумов, а не полутора, как сегодня.

В результате число получателей такой выплаты по рождению первого ребенка, рассчитывают в Минтруде, должно увеличиться почти вдвое: с 45% до 70% от числа семей, где родились первые дети.

"По оценке Минтруда России, при установлении в качестве критерия нуждаемости двукратной величины прожиточного минимума потенциальная численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличится с 45 % до 70 % от семей, где рождаются первые дети", - говорится в сообщении пресс-службы Минтруда.