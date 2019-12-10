Минтуризма Израиля готово субсидировать прямые рейсы из Казани и Уфы в Тель-Авив

10.12.19 16:18

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Департамент министерства туризма Израиля в России обсуждает с авиакомпаниями возможность открытия прямых рейсов из Казан и Уфы, сообщила директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова журналистам во вторник в Екатеринбурге.

"Из Казани и Уфы мы очень ждем рейсы. (...) Мы с конкретными авиакомпаниями ведем переговоры, и рассчитываем, что если не в 2020 году, то точно в 2021 году рейсы точно появятся", - сказал она.

Воронцова отметила, что Израиль готов субсидировать рейсы в страну из городов России, с которыми пока не налажено авиасообщение.

Она сообщила также, что со 2 апреля авиакомпания S7 открывает рейс из Новосибирска в Тель-Авив. "Это - субсидированный рейс. Авиакомпания будет летать, как минимум, год, это - точно. Надеемся, что он (рейс - ИФ) будет регулярным", - добавила Воронцова.

При этом она подчеркнула: "Мы занимаем очень активную позицию, в том числе, по работе с регионами".

В настоящее время, по данным Воронцовой, прямые авиарейсы в Израиль выполняются из шести городов России: 78 рейсов в неделю - из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи.

Директор департамента добавила, что в среднем траты на одного российского туриста в Израиле в 2018 году составили $1209 против $1420 - в 2017 году. 59% россиян возвращаются в Израиль в течение 1-2 лет. 47% всего турпотока из России - это турпоток из Москвы. При этом растет медицинский турпоток, паломнический - падает. Также Израиль намерен развивать спортивный туризм.