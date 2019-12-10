Урожай винограда в Крыму в 2019 году вырос на четверть

10.12.19 16:20

© РИА Новости. Томас Тхайцук

Симферополь. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Крымские аграрии увеличили объем валового сбора винограда в 2019 году на 25% по сравнению с показателем 2018 года - до 100,2 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

Как сообщалось, министерство сельского хозяйства Крыма в середине ноября отчиталось о завершении уборки винограда. Говорилось, что, по оперативным данным районов, в республике собрано более 74 тыс. тонн. В 2018 году урожай винограда в республике составил 80,1 тыс. тонн.

Вместе с тем, власти региона заявили, что "опираться на оперативные данные, предоставленные районами, не стоит, более точные итоги будут известны при подсчете валового сбора винограда сезона-2019 управлением Федеральной службы государственной статистики по республике Крым и городу Севастополю".

Во вторник Минсельхоз Крыма привел новые данные по уборке винограда.

"По информации территориального органа Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю, объем валового сбора винограда урожая-2019 составил 100,2 тыс. тонн. Это - рекордная цифра за последние пять лет", - сказал заместитель председателя совета министров региона - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, летом 2019 года крымские власти заявляли, что регион планирует в этом году сохранить объем сбора винограда на уровне 2018 года.