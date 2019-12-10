Задержан глава петербургского "Метростроя"

10.12.19 16:34

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор ОАО "Метрострой" (Санкт-Петербург) Николай Александров задержан и ожидает предъявления обвинения, а также решения об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба предприятия.

"9 и 10 декабря генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Вадимович Александров на работе не появился. Связь с ним отсутствует. По имеющейся у нас информации, он задержан и ожидает предъявления обвинения и избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба сообщает, что предприятию не известно, с какой целью и в рамках какого дела произошло задержание, и какова позиция обвинения. "До предъявления обвинения и вынесения решения судом по нему считаем нецелесообразным и неэтичным высказывать предположения и делать какие-либо выводы. Призываем к этому и общественность", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, работа сотрудников "Метростроя" и всех его структурных подразделений продолжается.

"Реализация государственных контрактов проходит в рабочем порядке. Обязательства, имеющиеся у компании перед городом, будут выполняться. В частности, в рамках гарантийных обязательств устранены протечки, возникшие накануне на станции метро "Дунайская", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в строительной отрасли, задержание Александрова осуществлялось сотрудниками ФСБ.