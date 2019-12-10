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10.12.19 16:39

Прокуратура проверяет омскую школу, где один за другим увольняются учителя якобы из-за низкой зарплаты

© РИА Новости. Кирилл Брага
10 декабря. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Омской области начала проверку по факту увольнения педагогов школы №99 из-за снижения оплаты труда, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель надзорного ведомства Дмитрий Павленко.

"Педагоги заявляют, что за последние два года уволились 15 учителей, якобы это связано с приходом нового руководителя. Кроме этого, стала уменьшаться заработная плата, премии они не получают, а помещения школ сдаются в аренду. Организована проверка, которая должна выявить, соответствует ли нагрузка педагогов оплате труда, и другие возможные нарушения", - сообщил Павленко.

В свою очередь, министр образования Омской области Татьяна Дернова во вторник заявила журналистам, что профильный департамент города также начал проверку, но "подавляющее большинство якобы изложенных фактов не имеет никакого отношения к правде".

"Уволились 9 человек, а не 15. Подавляющее большинство - это те, кто поменял место жительства, и уход связан именно с этим", - сказала Дернова.

Она также отметила, что при новом руководителе в школе произошел ряд позитивных изменений. Ранее школа никак себя не проявляла, нуждалась в развитии, а он сделал ее активным участником различных мероприятий, наладил эффективную работу.

"Порой не каждый приходящий в учреждение директор, который всех мотивирует на более эффективную деятельность, вызывает положительные эмоции у коллектива", - резюмировала глава областного минобразования.

Комментируя якобы низкие зарплаты, Дернова подчеркнула, что оплата рассчитывается индивидуально с учетом множества факторов. Проверка должна будет определить ее соответствие объему работы и требуемым показателям каждого педагога.

Факт сдачи в аренду теплицы на территории школы она подтвердила, пояснив, что теплица относится к городскому имуществу, и решение о передаче в аренду принимает департамент имущественных отношений. Деньги от аренды возвращаются в бюджет, а впоследствии принимается решение об их распределении.

Школа №99 находится в Ленинском округе Омска и практикует углубленное изучение математики. Директором является Валерий Черняков.

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