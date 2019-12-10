Доходы бюджета Талдомского округа в 2020 году вырастут почти на 500 млн рублей

10.12.19 16:44

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Доходная часть бюджета Талдомского городского округа в 2020 году составит более 2,9 млрд руб., что почти на 500 млн руб. больше, чем в 2019 году, сообщает сайт муниципальной администрации.

"Общий объем доходов бюджета Талдомского городского округа на 2020 год (...) прогнозируется в объеме 2 млрд 921 млн руб.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" пояснили, что в 2019 году доходы составляли около 2 млрд 474 млн руб. Таким образом, эта часть бюджета увеличится на 447 млн руб.

Расходы местного бюджета, как прогнозируется, составят в 2020 году 2 млрд 940 млн руб. В 2019 года они были запланированы на уровне 2 млрд 490 млн руб.