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10.12.19 16:44
Доходы бюджета Талдомского округа в 2020 году вырастут почти на 500 млн рублей
"Общий объем доходов бюджета Талдомского городского округа на 2020 год (...) прогнозируется в объеме 2 млрд 921 млн руб.", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации муниципалитета "Интерфаксу" пояснили, что в 2019 году доходы составляли около 2 млрд 474 млн руб. Таким образом, эта часть бюджета увеличится на 447 млн руб.
Расходы местного бюджета, как прогнозируется, составят в 2020 году 2 млрд 940 млн руб. В 2019 года они были запланированы на уровне 2 млрд 490 млн руб.
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