Судам присяжных могут вновь разрешить рассматривать дела о взятках и преступлениях на сексуальной почве

10.12.19 16:47

© РИА Новости. Игорь Зарембо

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин считает, что к вопросу рассмотрения судом присяжных дел, связанных с должностными преступлениями и сексуального характера, можно вернуться.

"Что с выведением из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными, я, честно говоря, первый раз это слышу от вас. То есть вообще первый раз это слышу. И тоже, как и вы, задаюсь вопросом: почему? То ли для экономии денежных средств или есть здесь какие-то другие соображения - не понятно", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по правам человека.

Путин добавил: "В целом я разделяю вашу позицию - к этому точно надо вернуться".

Первый вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник в ходе заседания поднял вопрос о возвращении изначальной подсудности судов присяжных. "Специфические дела о терроризме, наверное, здесь есть спор и как раз есть резон, что эти дела не должны рассматриваться присяжными. Но я не могу понять, почему из подсудности судов присяжных вывели половые преступления и должностные преступления", - сказал известный адвокат.

Резник заметил, что россиян трудно заподозрить в любви к педофилам и чиновникам, правоохранителям. "А, между прочим, суды присяжных выносили до 20% оправдательных приговоров по квалифицированным взяткам и по половым преступлениям. А, знаете, почему? Потому что в этих делах "сидит" повышенный процент фабрикаций, повышенный процент оговоров, повышенный процент провокаций", - сказал он.

В этой связи, по словам адвоката, вызывает недоумение решение о выведении из-под юрисдикции суда присяжных дел этой категории.