Нового для Сибири вредителя, уничтожающего кедровники, обнаружили в Томской и Кемеровской областях

10.12.19 17:31

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

10 декабря. Interfax-Russia.ru - Союзный короед завелся в кедровниках Томской и Кемеровской областей, однако уничтожить его не представляется возможным, поскольку единственный способ - рубки пораженных деревьев - недоступен из-за запрета на такие действия в кедровых лесах.

"Союзный короед - это чужеродный для нас вид, который в России до последнего времени был известен только в западных и северо-западных районах. Очагов там нигде не отмечалось. Но стала появляться информация о том, что начали усыхать кедровники. Сначала это было в Кемеровской области, а в этом году вредитель добрался до Томской области", - сообщила научный сотрудник лаборатории мониторинга лесных экосистем Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Светлана Кривец в ходе заседания комиссии Законодательной думы региона во вторник.

По ее словам, союзный короед предпочитает питаться кедрами, а также елями и пихтами. Жуки забираются внутрь стволов и проедают в них ходы, отчего засыхает сначала верхушка дерева, затем и весь ствол.

В Томской области пострадал Лучаново-Ипатовский припоселковый кедровник вблизи деревни Лучаново. Засохшие деревья представляют опасность с пожарной точки зрения, отметила Кривец.

"Основной метод борьбы - это рубка, а так как у нас изменился лесной кодекс, рубка в кедровниках запрещена, тем более, здесь припоселковая орехово-промысловая территория. Это проблема, мы две недели назад были в Рослесхозе, решение сейчас в разработке. Предлагаем дождаться этого решения, посмотрим, что будет принято", - сообщил начальник департамента лесного хозяйства Томской области Артем Конев.

Он отметил, что помимо рубок есть и другие меры, однако они имеют недостатки. Первая - инъекции: необходимо просверлить дерево, ввести в отверстие препарат, однако нет научно обоснованных доказательств, что такая мера поможет. Второй вариант - феромонные ловушки, которые развешивают на деревьях. Они привлекают жуков, которых можно таким способом собирать.

К этим мерам скептически отнесся директор филиала Центра защиты леса Томской области Александр Чемоданов. По его данным, пораженный кедровник имеет площадь 417 га, среднее количество деревьев на один гектар - 400 штук, каждая инъекция стоит несколько тысяч рублей, то есть такая обработка будет очень дорогой, причем проводить ее необходимо каждый год.

"Феромонные ловушки эффекта почти не дают, этот метод хорош для учета и изучения - если повесить ловушки на деревья, то они соберут не больше 1% жуков", - отметил Чемоданов, добавив, что, по предварительным данным, в кедровнике поражены деревья на площади 238 га, то есть более половины всего кедровника.

Конев предложил депутатам дождаться результатов исследований Рослесхоза, который может внести поправки в действующее законодательство, позволяющие проводить рубки при наличии вредителей. В случае отказа власти и специалисты планируют обратиться в думу за направлением законодательной инициативы.