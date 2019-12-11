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Минтранс одобрил проекты реконструкции аэропортов Хабаровска и Петропавловска-Камчатского

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Министерство транспорта России одобрило проекты реконструкции аэропорта "Елизово" (Петропавловск-Камчатский) и строительства международного терминала аэропорта Хабаровска с условием достижения ими определенных показателей по пассажиропотоку, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам заседания правкомиссии по транспорту, прошедшего во вторник.

Инвестором в Петропавловске-Камчатском является холдинг "Аэропорты регионов", в Хабаровске - АО "Международный авиатерминал Хабаровск" (контролируется бизнесменом Константином Басюком).

"Минтранс России считает возможным одобрить инвестиционный проект по строительству нового пассажирского терминала и сопутствующей инфраструктуры в аэропорту "Елизово" со следующими параметрами: объем инвестиций 12,6 млрд рублей (в том числе НДС), пассажиропоток в объеме не менее 899 тыс. пассажиров в 2024 году (в 2018 году 697 тыс. пассажиров, рост на 29% - ИФ). Ввод в эксплуатацию нового терминала запланирован на 2022 год", - сообщил представитель вице-премьера, отметив, что проект проходит госэкспертизу.

При этом ранее сообщалось о планах ввести в эксплуатацию новый аэровокзал в конце 2021 - начале 2022 года, а инвестиции оценивались в 10 млрд рублей. Еще ранее в планах было ввести его в 2021 году, вложив 7,2 млрд рублей.

"Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предусматривает строительство новой аэродромной инфраструктуры под новый пассажирский терминал за счет федеральных средств в размере 2,5 млрд рублей", - добавил представитель Акимова.

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