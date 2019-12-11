Госдума одобрила продление на год действие "дальневосточной надбавки"

11.12.19 06:15

© РИА Новости. Владимир Федоренко

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла во втором чтении поправку в закон об электроэнергетике, которая продлевает на год - до 1 января 2021 г. - действие так называемой "дальневосточной надбавки", то есть надбавки к цене на мощность, поставляемую в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Данная поправка была внесена ко второму чтению закона о микрогенерации (N581324-7) депутатом Госдумы от Хабаровского края Борисом Гладких.

Как сообщалось, в 2017 г. в регионах Дальнего Востока энерготарифы были снижены до общероссийского уровня благодаря надбавке к цене на мощность для потребителей ценовых зон (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь). Субсидии направляются в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределят их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм призван стимулировать развитие Дальнего Востока. В результате этой схемы в 2017 г. промышленные потребители энергии ценовых зон заплатили за потребителей Дальнего Востока 24 млрд руб. В 2018 г. платеж вырос до 35 млрд руб., а в 2019 г. должен составить 32 млрд руб.

Предполагалось, что механизм надбавки будет действовать в текущем виде до 2020 г.

В прошлом году президиум Госсовета признал необходимость продления действия механизма до 2028 г., но с ограничением категорий потребителей электрической энергии. Сообщалось также, что Минэнерго выступало за изменение действующего механизма выравнивания тарифов на Дальнем Востоке, предлагая исключить из него бюджетные организации и крупные предприятия, такие как "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и ГДК "Баимское".