Вирус АЧС может сказаться на популяции редких хищников на Дальнем Востоке

11.12.19 06:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты планируют усилить работу конфликтных групп с амурскими тиграми из-за вспышки африканского вируса свиней, который был выявлен у диких кабанов на территории Дальнего Востока, сообщил журналистам в среду глава амурского филиала WWF Петр Осипов.

"АЧС очень серьёзно скажется на численности копытных, соответственно, это скажется в итоге и на хищниках. В этих условиях, когда копытных может стать очень мало, чрезвычайно важна работа конфликтных групп. Потому что тигры при недостатке корма начинают все больше выходить к людям, начинают появляться на территории, где могут возникнуть конфликты с местным населением", - сказал Осипов.

По его словам, такая работа будет проводиться в первую очередь на территориях, где популяция Амурского тигра активно восстанавливается, например, в Еврейской автономной области.

Также ученые планируют применить методики по подъему численности других копытных, для того, чтобы кормовая база дикой кошки не уменьшалась.

"Ситуация с уменьшением количества кабана, которая может произойти в результате эпизоотии АЧС, требует мер. Уже в 2018 году, понимая, что эта зараза в КНР есть, что есть шанс, что она придет сюда, наш отдел по сохранению биоразнообразия начал работу по отработке методик подъема численности других копытных, в частности оленей. Это достаточно неплохая мера, чтобы скомпенсировать ущерб от АЧС и возможность уменьшить пресс на популяцию тигра в отсутствии достаточного количества кабана как его основной жертвы", - подчеркнул Осипов.