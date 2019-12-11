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11.12.19 06:33
Гречневая крупа в РФ вновь резко подешевела
Как следует из данных компании "ПроЗерно", на минувшей неделе цены на нее снизились сразу на 3 710 рублей за тонну, до 38 730 рублей. Хотя неделей ранее был зафиксирован рост на 855 рублей, до 42 440 рублей за тонну. А до этого цены снижались несколько недель подряд.
Средняя оптовая цена гречки в ноябре этого года составила 41 870 рублей за тонну, в декабре 2018 года она стоила 19 543 рубля.
По данным Росстата, розничные цены на гречневую крупу в ноябре повысились на 11%.
Продолжается и снижение цен на рис. Причем на минувшей неделе динамика падения ускорилась, крупа (по ТУ) подешевела на 235 рублей, до 31 500 рублей за тонну. Неделей ранее падение составляло 70 рублей. В ноябре средняя цена риса составила 31 683 рубля, в декабре 2018 года - 31 844 рубля.
Цены крупы (ГОСТ) выше и составляют 39 000 - 41 000 рублей за тонну.
На рынке пшена продолжается рост цен, но темпы его заметно снизились. Так, тонна крупы на минувшей неделе подешевела на 165 рублей, до 24 020 рублей. Неделей ранее рост составлял 2 250 рублей.
В ноябре средняя цена на пшено составляла 22 101 рубль, в декабре 2018 года - 38 756 рублей за тонну.
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