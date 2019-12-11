Госдума приняла в I чтении пакет законопроектов о защите инвестиций в РФ

11.12.19 06:36

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ проголосовала за принятие в первом чтении пакета законопроектов, которые вводят в России механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также гарантируют инвесторам неизменность ряда налоговых и регуляторных условий.

Проект основного закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ", а также корреспондирующие поправки в Налоговый, Бюджетный кодексы и другие законодательные акты были внесены в Госдуму в начале ноября. Законопроект предполагает работу компаний в России в рамках общего и проектного инвестиционных режимов.

Общий инвестиционный режим не предполагает заключения соглашений о защите инвестиций или минимального объема собственных инвестиций. При этом проект закона предполагает введение отсрочки на 3 года для всех нормативных актов или федеральных законов, которые ухудшают условия инвестиционной деятельности компаний.

Проектный инвестиционный режим вводит требования к минимальному объему собственных инвестиций, к общему объему проекта и предполагает заключение соглашений о защите инвестиций.

"Входной билет" для компаний, которые планируют вложиться в проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, составляет 250 млн рублей собственных инвестиций (при общем бюджете проекта не менее 1 млрд рублей). Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - не менее 1,5 млрд рублей собственных инвестиций (при общем бюджете проекта не менее 7 млрд рублей). Для проектов в других отраслях экономики - собственные инвестиций в объеме не менее 5 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 25 млрд рублей).

В рамках проектного инвестиционного режима предполагается неизменность налоговых условий, но уже не на 3 года, как для всех инвесторов, а на весь срок реализации инвестиционного проекта.

Для крупных проектов - с объемом собственных инвестиций в объеме не менее 10 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 50 млрд рублей) - дополнительно могут быть гарантированы на выбор организации, следующие условия: формула расчета тарифа на услуги естественных монополий, вывозные таможенные пошлины - на срок от 6 до 20 лет; инвестиционные программы естественных монополий, квоты на различные ресурсы, ставки платы по обязательным платежам, за лесные ресурсы - на срок до 3 лет.