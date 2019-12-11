Председателем правительства Сахалинской области утвержден Алексей Белик

11.12.19 08:37

Фото пресс-службы Сахалинской областной Думы

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Сахалинской облдумы в среду на своем внеочередном пленарном заседании единогласно утвердили на должность председателя областного правительства Алексея Белика, который с конца 2018 года был исполняющим обязанности председателя, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе областного парламента.

Кандидатуру Белика депутатам представил губернатор региона Валерий Лимаренко, отметив его "большой вклад в повышение эффективности работы правительства Сахалинской области". В обязанности Белика входит "координация работы заместителей председателя правительства, руководителей органов исполнительной власти".

Депутаты поддержали кандидатуру Белика и дали ему напутствия: привлекать народных избранников в процесс подготовки проекта областного бюджета; решить проблему лекарственного обеспечения отдаленных сел, где нет аптек; провести "паспортизацию" всех населенных пунктов при разработке стратегии развития региона; больше внимания уделять развитию сельских территорий и территориальному планированию.

Белик с 2017 года работает в областном правительстве, сначала занимал пост министра экономического развития, затем стал заместителем председателя, с конца 2018 года - и.о. председателя правительства.