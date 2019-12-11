Пять самолетов сели на запасных аэродромах из-за тумана в Крыму

11.12.19 08:39

© РИА Новости. Руслан Кривобок

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Прибытие и вылет девяти самолетов задерживается в среду в аэропорту Симферополя из-за тумана, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорту Симферополь из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, командиры пяти воздушных судов, летевших в Крым, из-за опустившегося во вторник вечером тумана приняли решение направиться на запасные аэродромы - в Сочи и Анапу. Еще один рейс был отменен.

Улучшение погодных условий в крымском аэропорту ожидают после полудня.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Сейчас он обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.

Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого). Он построен за 22 месяца. Объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.