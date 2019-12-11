Более 120 тыс. человек было эвакуировано в Москве во вторник из-за сигналов о "минировании"

11.12.19 08:42

© РИА Новости. Максим Блинов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция и спасатели для проверки более 400 объектов, в адрес которых поступили анонимные сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах, были вынуждены эвакуировать во вторник в общей сложности более 120 тысяч человек, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Количество эвакуированных вчера достигло максимума с момента начала волны "минирования" в Москве с 28 ноября", - сказал собеседник агентства.

По его данным, эвакуация велась почти с 400 объектов города - школ, поликлиник и крупных торговых центров.

По информации источника, угрозы также во вторник получали Верховный суд РФ и все станции московского метрополитена, эвакуация не проводилась.

Собеседник агентства уточнил, что угрозы поступали по электронной почте. Всего, по его оценке, с 28 ноября в Москве угрозы о "минировании" получили более 2,5 тыс. объектов. Для проверки анонимных сигналов пришлось эвакуировать более 270 тысяч человек.