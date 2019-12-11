Молочные продукты с растительными жирами могут переименовать

11.12.19 08:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Произведенную на основе молока и растительных жиров продукцию предлагается переименовать в "крем", "пасту", "соус", "коктейль" и "напиток" в зависимости от консистенции, сообщает в среду газета "Известия".

"В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать "крем", "паста", "соус", "коктейль" или "напиток" - в зависимости от консистенции", - уточняет издание со ссылкой на технический комитет при Росстандарте.

В статье отмечается, что нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где - нет.

В министерстве сельского хозяйства РФ газете подтвердили, что этот вопрос обсуждается, однако принимать подобную инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Издание напоминает, что молокосодержащая продукция сейчас входит в категорию молочных продуктов. Согласно техрегламенту, производители могут заменить до 50% жировой базы, то есть включить в состав продукта растительные компоненты - например, пальмовое, кокосовое или другое масло.