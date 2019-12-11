Аварии, оставившие без тепла более 37 тыс. жителей, устранили в Курске

11.12.19 08:47

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Устранены две коммунальные аварии в Северо-Западном микрорайоне Курска, где без тепла и горячей воды остались более 37 тыс. человек, сообщила пресс-служба администрации области.

"Завершен ремонт теплосети на пересечении ул. Студенческая - проспект Хрущева. Сейчас специалисты восстанавливают режимы работы теплосетей, а непосредственное подключение потребителей осуществляют управляющие компании, ТСЖ и ЖЭУ", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет заполнение системы водой.

Во вторник утром в зону отключения попал 231 многоквартирный жилой дом различной этажности (от пяти до 17-этажных) с населением 37 тыс. 426 человек. Также в зону отключения попали три школы, пять детских садов, поликлиника.