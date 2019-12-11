Кадыров назвал Лужкова настоящим другом Чечни

11.12.19 08:56

© РИА Новости. Михаил Климентьев

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

"В трудные для чеченского народа годы он приезжал в Грозный, оказывал поддержку в строительстве одной из первых послевоенных школ. Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции на 84-м году жизни.

Он занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.

В сентябре 2010 года Дмитрий Медведев (тогда президент РФ) досрочно прекратил полномочия Лужкова с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Такая формулировка была применена впервые в современной истории России. Это произошло после того, как Лужков отказался добровольно покинуть свой пост.