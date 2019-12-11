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11.12.19 09:03
В Орловской области 31 декабря сделали выходным для женщин-госслужащих
"Я принял решение в рамках предоставленных полномочий объявить 31 декабря 2019 года выходным днем для всех женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах", - написал губернатор на своей официальной странице в Instagram.
Клычков объяснил свое решение тем, что женщины непосредственно заняты предновогодней подготовкой и "будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть на стол".
Глава региона рекомендовал также распространить инициативу о выходном дне для женщин в других сферах деятельности.
"Выражаю надежду, что орловские работодатели и представители бизнеса также откликнутся на мою просьбу создать своим сотрудницам условия, чтобы спокойно подготовиться к Новому году", - отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в Госдуму России был внесен на рассмотрение законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Между тем в ряде регионов власти приняли решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
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