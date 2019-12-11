В Орловской области 31 декабря сделали выходным для женщин-госслужащих

11.12.19 09:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

11 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил 31 декабря выходным днем для женщин, работающих в органах исполнительной власти.

"Я принял решение в рамках предоставленных полномочий объявить 31 декабря 2019 года выходным днем для всех женщин, которые работают в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции и в подведомственных структурах", - написал губернатор на своей официальной странице в Instagram.

Клычков объяснил свое решение тем, что женщины непосредственно заняты предновогодней подготовкой и "будут вновь недосыпать, бегать по магазинам, стоять у плиты, стараясь успеть накрыть на стол".

Глава региона рекомендовал также распространить инициативу о выходном дне для женщин в других сферах деятельности.

"Выражаю надежду, что орловские работодатели и представители бизнеса также откликнутся на мою просьбу создать своим сотрудницам условия, чтобы спокойно подготовиться к Новому году", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Госдуму России был внесен на рассмотрение законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря. Между тем в ряде регионов власти приняли решение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 28 декабря.