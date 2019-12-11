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Застраховавшие свое жилье от ЧС получат льготы по налогам на имущество

© РИА Новости. Нина Зотина
11 декабря. Interfax-Russia.ru - Заключившие договор добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) граждане могут получить льготы по уплате взносов на капремонт, по налогу на имущество физлиц и другие привилегии. Такие предложения содержатся в подготовленном Минфином РФ проекте доклада правительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Доклад направлен на мотивирование граждан к заключению договоров страхования имущества от ЧС.

Ведомство предлагает, в частности, в случае, если страховая выплата по ЧС превышает рыночную стоимость застрахованного имущества, вывести из-под обложения налогом на доходы физических лиц сумму превышения. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность возврата собственникам помещений части страховой выплаты в случае предоставления государством нового жилья взамен утраченного. В случае потери гражданами жилья от ЧС и отсутствия страховки государство может предоставить новое помещение (если граждане признаны малоимущими) на условиях соцнайма без права приватизации такого помещения в течение определенного времени.

Также в проекте доклада говорится о возможности предоставления льгот по налогу на имущество физлиц органами местного самоуправления гражданам, застраховавшим жилые помещения от ЧС, в рамках программы по возмещению ущерба имуществу, пострадавшему на территориях субъекта РФ.

На первоначальном этапе действия программы по страхованию жилья от ЧС Минфин предлагает рассмотреть возможность оказания дополнительной соцпомощи отдельным категориям граждан на уплату страховых взносов, а также установить меры по стимулированию работодателей к оказанию материальной помощи своим работникам при покупке полисов добровольного страхования жилья от ЧС.

Если данные меры будут приняты, будут разработаны отдельные нормативные акты.

Как сообщалось ранее, закон о добровольном страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа этого года, однако его реализация предполагает разработку соответствующих программ страхования для территорий, которые пожелают участвовать в страховой защите жилого фонда. В подзаконных актах Минфина перечень рисков, отнесенных к чрезвычайным ситуациям, содержит риски не только природного характера, но и техногенные риски, такие как взрывы бытового газа, выход из строя систем водо- и теплоснабжения. По своему усмотрению регионы могут расширить перечень рисков, добавив бытовые риски.

По мнению экспертов, продажи полисов по новому закону о страховании жилья от ЧС в регионах страны должны начаться в 2020 году, а говорить о первых объемах программы можно будет не раньше 2021 года.

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